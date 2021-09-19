Fethiye'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye yuvarlandı. Kazada kamyonette sıkışan kadın yolcu, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından çıkaralarak, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Patlangıç Mahallesi 344 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Açıkgöz yönetimindeki 27 AHD 006 plakalı kamyonet, yokuş çıktığı sırada geriye kayarak dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüsü Açıkgöz ile 3'ü çocuk 4 kişinin yara almadan kurtulduğu kazada yolculardan Hatice Güçlütekin araç içerisinde sıkıştı. Güçlütekin, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Güçlütekin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.