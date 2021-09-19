Fethiye'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Fethiye'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye yuvarlandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye yuvarlandı. Kazada kamyonette sıkışan kadın yolcu, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından çıkaralarak, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Patlangıç Mahallesi 344 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Açıkgöz yönetimindeki 27 AHD 006 plakalı kamyonet, yokuş çıktığı sırada geriye kayarak dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüsü Açıkgöz ile 3'ü çocuk 4 kişinin yara almadan kurtulduğu kazada yolculardan Hatice Güçlütekin araç içerisinde sıkıştı. Güçlütekin, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Güçlütekin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Fethiye'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Fethiye'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık.'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fuat Oktay Mansur Yavaş Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Berfu Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Domagoj Vida Stefan Kuntz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fethiye'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 00:48:57. #1.17#