Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

02.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:56

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Yeşilüzümlü Mahallesi Bucakhasar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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