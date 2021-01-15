Fethiye'de çifte tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Fethiye'de çifte tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

15.01.2021 18:12 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:16
Fethiye'de çifte tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ellerindeki Mısır ve Roma dönemine ait tarihi eserleri, alıcı kılığına giren jandarma ekiplerine 350 bin TL'ye satmaya çalışan H.E. suçüstü yakaladı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ellerindeki Mısır ve Roma dönemine ait tarihi eserleri, alıcı kılığına giren jandarma ekiplerine 350 bin TL'ye satmaya çalışan H.E. suçüstü yakaladı. Şüphelilerden İ.S.'nin evinde yapılan aramada ise çekyatların içinde bezlere sarılmış çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Her iki operasyonda bulunan tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı.

Fethiye ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takip çalışmasının ardından jandarma ekipleri İ.S. ile H.E.'ye ait 2 farklı adrese gün içinde 2 ayrı operasyon düzenledi.

İLK OPERASYON ŞAFAK VAKTİNDEİlk olarak İ.S.'nin evine bugün şafak vakti operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri yaptıkları aramada, çekyatların içinde bezlere sarılmış üzerinde Hz.İsa figürleri bulunan 2 bronz havan, 2 bronz havan tokmağı, 17 cm çapında bronz tabak, üzerinde Hz. İsa figürü bulunan bronz haç, Hz. İsa figürlü heykelcik, bronz kadın figürlü biblo, bronz Mısır kadını heykelciği, mısır tanrısı figürlü bronz heykelcik, Meryem Ana figürlü bronz heykel, üzerinde haç işareti bulunan kadın figürlü bronz heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.S.'nin, jandarmadaki ifadesinde tarihi eserlerin kendisine ailesinden kaldığını iddia ettiği öğrenildi. Roma ve Mısır dönemine ait tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.OPERASYONUN DEVAMI GÜN İÇİNDE TAMAMLANDI

Gün içinde H.E.'ye yönelik ikinci operasyon da bugün öğle saatlerinde yapıldı. Elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen H.E. ile alıcı görünümündeki jandarma ekipleri, irtibat kurdu. H.E. ile Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'nde buluşmak üzere anlaşıldı. Söz konusu buluşma noktasında H.E. kamyonetinin arkasında bulunan tarihi eserleri göstererek 350 bin lira istedi. Pazarlığın ardından gerçek kimliğini açıklayan jandarma ekipleri H.E.'yi de gözaltına aldı. Kamyonette yapılan aramada kutu içindeki bezlere sarılı Roma dönemine ait yarı altın, yarı bronz başsız kadın olduğu düşünülen bir heykel ele geçirildi. Heykel, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan H.E.'nin susma hakkını kullandığı öğrenildi. Gün içinde iki ayrı operasyon ile gözaltına alınan H.E. ile İ.S.'nin jandarmadaki soruşturmasının devam ettiği bildirildi.


Fethiye'de çifte tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Fethiye'de çifte tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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