Fethiye Belediyesi, 2 kilo pil veya tekstil atığı getirene musluk havalandırıcı hediye edecek

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye Belediyesince "Su gelecektir, akıp gitmesine izin vermeyin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 2 kilo atık pil veya tekstil atığı getirene musluk havalandırıcı hediye edilecek.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak yaptığı açıklamada, projeyle su tüketiminin azalmasına ve vatandaşların ekonomik anlamda da bütçesine fayda sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Musluk havalandırıcısı kullanıldığında yüzde 66 oranında su tasarrufu sağlandığını belirten Kabak, "Örneğin diş fırçalanırken kullanılmış suyu, üçte bir oranında kullanacaksınız. Böylelikle sudan tasarruf edeceğiz. Bu tasarruf sadece çevreye olan duyarlılık değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da bütçenize fayda sağlayacaktır. Fethiye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz kampanyaya katılanlara musluk havalandırıcıyı hediye olarak veriyoruz." diye konuştu.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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