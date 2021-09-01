Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika boyunca küfretti

Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfür skandalı gündeme bomba gibi düştü. İlçede bulunan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor hakkında kendisini eleştiren Serkan Yılmaz isimli vatandaşı arayan Karaca, 12 dakika boyunca Yılmaz'a küfürler yağdırdı. Konuşmanın bir kısmını yayınlayan Yılmaz, savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Serkan Yalnız isimli bir vatandaş, Facebook üzerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğine yönelik bir eleştiride bulundu.

"BU İŞLERE BURNUNU SOKMA"

Yıldız, belediyenin kulübe sahip çıkmasını talep ederek duruma bir an önce el konulmasını istedi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Alim Karaca, Serkan Yalnız'a Temmuz ayında mesaj atarak "Bu işlere burnunu sokma" diye tehdit etti.

12 DAKİKALIK KÜFÜR

Yıldız, eleştirilerine devam edince Karaca, Yıldız'ı arayarak12 dakika boyunca küfürler yağdırdı. Ailesine de küfür edildiğini söyleyen Yıldız, Karaca'nın 68 defa küfür ettiğini belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

KONUŞMANIN BİR KISMINI YAYINLADI

Ylldız, konuşma kayıtlarını da yayınladı. Konuşmada "Gerçekler hoşunuza gitmedi mi?" diyen Yıldız'a karşı taraftan küfürlü bir yanıt geldiği duyuluyor.