Fethi Başağa kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fethi Başağa'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fethi Başağa geliyor. Peki, Fethi Başağa kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fethi Başağa'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Fethi Başağa kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ve görevi ne merak edildi. Fethi Başağa biyografisi ve hayatı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FETHİ BAŞAĞA KİMDİR?

Fethi Başağa (d. 20 Ağustos 1962, Misrata), Libyalı askeri pilot ve ve siyasetçidir.

Fethi Başağa doğum tarihi : 20 Ağustos 1962

Fethi Başağa kaç yaşında : 58 yaşında

Fethi Başağa nereli : Libya

Fethi Başağa mesleği ne : Askeri pilot, Siyasetçi

1984 yılında Misrata Havacılık Okulu'ndan mezun oldu ve on yılını savaş uçağı konusunda uzmanlaşmış bir eğitmen pilot olarak geçirdi. 1993 yılında Libya Hava Kuvvetleri'nden ayrıldı.

Aslen Misrata'dan ve eski bir savaş pilotu olarak 2014 yılında Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Ancak artık uluslararası olarak tanınmayan Temsilciler Meclisi'ne İkinci Libya İç Savaşı başladığından beri katılmamaktadır.

7 Ekim 2018 tarihinde beri uluslararası kabul görmüş Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır. Fethi Başağa, Türk asıllıdır.