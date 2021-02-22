Fethi Başağa kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fethi Başağa'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fethi Başağa kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fethi Başağa'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

22.02.2021 17:34 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:38
Fethi Başağa kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fethi Başağa'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fethi Başağa geliyor. Peki, Fethi Başağa kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fethi Başağa'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Fethi Başağa kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ve görevi ne merak edildi. Fethi Başağa biyografisi ve hayatı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FETHİ BAŞAĞA KİMDİR?

Fethi Başağa (d. 20 Ağustos 1962, Misrata), Libyalı askeri pilot ve ve siyasetçidir.

Fethi Başağa doğum tarihi : 20 Ağustos 1962

Fethi Başağa kaç yaşında : 58 yaşında

Fethi Başağa nereli : Libya

Fethi Başağa mesleği ne : Askeri pilot, Siyasetçi

1984 yılında Misrata Havacılık Okulu'ndan mezun oldu ve on yılını savaş uçağı konusunda uzmanlaşmış bir eğitmen pilot olarak geçirdi. 1993 yılında Libya Hava Kuvvetleri'nden ayrıldı.

Aslen Misrata'dan ve eski bir savaş pilotu olarak 2014 yılında Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Ancak artık uluslararası olarak tanınmayan Temsilciler Meclisi'ne İkinci Libya İç Savaşı başladığından beri katılmamaktadır.

7 Ekim 2018 tarihinde beri uluslararası kabul görmüş Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır. Fethi Başağa, Türk asıllıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hüseyin Göçek Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethi Başağa kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fethi Başağa'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:46:53. #1.15#
title