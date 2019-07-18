Festivalle kültürler kaynaşıyor

Taban, yemek sonrası yaptığı konuşmada Uluslararası Kültür Sanat Festivaliyle kültürlerin kaynaştığını, farklı ülkelerden farklı kişi ve kültürlerin birbirini tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında İnegöl'e gelen konuklar ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçen komisyonlara teşekkür yemeği düzenledi. Çarşamba akşamı Çamlıca Restoranda düzenlenen yemeğe; Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, misafir ekiplerin yöneticileri, yerel kültür derneklerinin temsilcileri, kültür komisyonu üyeleri ve yurt dışından gelen delegasyonlar katıldı.

SİZLERİ ŞEHRİMİZDEN AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Yemek sırasında misafirlerle sohbet edip festival ve şehre ilişkin konuşan Başkan Taban, yemeğin ardından konuklarına hitaben bir konuşma da yaptı. Taban, "Bu akşam toplu olarak sizlerle bir araya gelip yemek yemek istedik. Daha önceki yıllarda da yaptığımız geleneksel bir program. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kültürlerin kaynaşması, birbirimizi tanımamız ve özellikle kardeşlik ilişkimizin olmadığı ülkelerden gelen misafirlerimizi de tanıma fırsatı bulduk. Aramızda bir gönül köprüsü inşa etmeye çalışıyoruz. Evrensel değerlerimizi, kardeşlik duygularımızı arttırmaya, sizlere burada en güzel ev sahipliğini yapıp en güzel şekilde sizleri uğurlamak istiyoruz. Burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyoruz. İnşallah şehrimizden memnun ayrılırsınız. Memnun kalabilmeniz için arkadaşlarımız gece yarılarına kadar sizler için çalışmaya devam ediyorlar. Ben katkı ve desteklerinizden dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. İnşallah yeni organizasyonlarda sizlerle birlikte olmak istediğimizi de ifade ediyorum" dedi.

KARDEŞLERİN, KOMŞULARIN, DOSTLARIN BULUŞMASI

Başkan Taban'ın ardından Kaymakam Şükrü Görücü de bir konuşma yaptı. Görücü, "Bugün böyle bir ortamda sizlerle bizleri buluşturan başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. 3-4 gün önce sizleri karşıladık ve çok güzel bir programla gösterilerinizi izledik, sizlerin kültürlerini görme fırsatı bulduk. Hava şartları elvermediği için belki arzu ettiğiniz gibi bir program yakalayamadınız ama şuanda birlikteyiz. Ben hepinize hoş geldiniz demek, katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu programlar kardeşlerin, komşuların ve dostların buluşması. Her şey güzel başlar, devam ettirmek de onları başlatanlara bağlıdır. Zaten festivalimizin de 32 yıllık bir geçmişi var. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü dostlukların oluşacağına inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler