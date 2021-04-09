Feryal Gürman kimdir? Feryal Gürman kaç yaşında, nereli?
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Feryal Gürman kimdir? Feryal Gürman kaç yaşında, nereli?

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Feryal Gürman kimdir? Feryal Gürman kaç yaşında, nereli?

Sosyetede sevilen ve tanınan Feryal Gürman kimdir? Feryal Gürman kaç yaşında, nereli? Feryal Gürman'ın eşi Kemal Gürman kimdir? Kemal Gürman kaç yaşında, nereli?

Bu sıralar Kemal ve Feryal Gülman ikilisi boşanma süreci akabinde gündeme geldi. Peki Feryal Gülman kimdir, kariyeri ve mesleği hakkındaki tüm bilgiler nelerdir? Feryal Gürman kimdir? Feryal Gürman kaç yaşında, nereli?

FERYAL GÜRMAN KİMDİR?

1964 Ankara doğumlu Feryal Gürman kimdir? Feryal Gürman üniversitesi öğrenimini İTÜ'de tamamladı. Evliliğini aralarında 32 yaş bulunan Kemal Gürman ile yaptı. 21 yıl evli kalan ve Arslan adında oğulları bulunan çift boşandı.

FERYAL GÜRMAN İŞ HAYATI

Feryal Gülman iş kariyerine ilk olarak Alarko başlamıştır. Daha sonraki yllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurdular. Emlak-gayrimenkul alanında eğitimler aldı ve seminerler verdi.25 yaşındayken Fermal Gülman'a Ankara'dan Toki Daire Başkanlığı teklifi gelmiştir. Teklifi kabul eden Fermal Gülman 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapmıştır. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satıldı. Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kaldı.1 yılın ardından Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etti. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlendi. Çiftin Arslan Gülman isminde bir oğlu var.Bugünlerde 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a açtığı boşanma davası ile konuşuluyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:17:16. #1.15#
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