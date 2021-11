'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde kronik hastalıkları olan Ömer Güven, 29 Ekim'de yaşamını yitirdi. Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği 'Fero' ise her gün sahibinin mezarına gidip başında bekliyor. Mezarın üzerinde yatan köpeği görenler de duygusal anlar yaşadı. Fero'nun bu görüntüleri ise sosyal medyada ilgi gördü.

Ömer Güven'in akrabası Nihal İlhan de "Fero, cenaze sabahı çok üzgündü, sürekli ağladı. Başından bir an olsun ayrılmadı. Her sabah gelip mezarında yatıyor. Her gören, bu vefa örneğine tanık oluyor. Ömer amcamızın da hayvan sevgisi çok farklıydı. Önce köpekleri yedirir sonra kendi yemek yerdi. Maaşının çoğunu köpeklere harcardı. Çok güzel bir sevgi bu" diye konuştu.