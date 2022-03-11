Şehirler arası otobüs sürme simülasyonu Fernbus Simulator'da otobüs şoförü olarak yolcuları Almanya'da şehirler arasına taşıyorsunuz. TML-Studios'un geliştirdiği otobüs şoförü simülasyonu Fernbus Simulator sistem gereksinimleri neler? Fernbus Simulator kaç GB? Fernbus Simulator ücretsiz mi? İşte detaylar…

Büyük ve modern MAN Lion's Coach otobüsü ile uzun yol otobüs şoförünün günlük yaşantısını yaşayın. 40'tan fazla şehirde uygulanan otobüs istasyonlarına karmaşık otoban ve yol ağından gidin ve merkezle sürekli iletişim halinde kalın! Almanya otobanları, karayolları ve harika ayrıntılarla bulunan 40'ın üzerinde şehirde bir otobüs şoförünün günlük yaşantısını deneyimleyin.

Fernbus Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 işlemci

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 veya AMD Radeon RX 480

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Fernbus Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 780 veya AMD Radeon RX 480

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Fernbus Simulator kaç GB?

Fernbus Simulator'ı oynayabilmeniz için 45 GB boş alan gerekmektedir.

Fernbus Simulator Ücretsiz Mi?

Fernbus Simulator ücretlidir. Fernbus Simulator'ın Steam fiyatı 125 TL'dir. Platinum Edition ise 166 TL'dir.