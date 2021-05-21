Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşında, nereli?
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Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşında, nereli?

Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşında, nereli?
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''Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısı ile üne kavuşan başarılı şarkıcı Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak şarkıları ve tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

''Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısı ile üne kavuşan başarılı şarkıcı Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak şarkıları ve tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul'a gitti. 1997 yılında da "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı. Daha sonra Etiler'de kendi gece kulübünü açtı. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.2008 yılında 'Ferman Zamanı' isimli albümünü, 2011 yılında 'Saygılarımla' adlı albümünü çıkardı

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