Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşıda, nereli? Ferman Toprak eşi kim?
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Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşıda, nereli? Ferman Toprak eşi kim?

13.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:05
Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşıda, nereli? Ferman Toprak eşi kim?

Ünlü türkücü Ferman Toprak, ''Hayatı Tesbih Yapmışım'' şarkısıyla adını duyurdu. Adana'da doğan türkücü, toprak meseleleri nedeniyle aile büyüklerini kaybetti. Peki, Ferman Toprak eşi kim?

Ferman Toprak, ilk eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde eğitimine başladı ancak okulu yarım bırakarak müzik piyasasına girmek için İstanbul'a gitti. Hilal Toprak ile nikah masasına oturan Ferman Torak'ın bir de çocukları bulunuyor.

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Toprak, 30 Ocak 1975 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babasından dolayı Adıyaman'ın Bezik, annesinden ötürü ise Şanlıurfa'nın aşiretlerindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin olunca bu şehşirde doğdu. Anne ve babasının memelketlerinde başlayan toprak meselelerindn doğan kan davaları nedeniyle ailesinden birçok kişi hayatını kaybetti. Ferman Toprak daha yedi yaşındayken, annesiyle bindiği otomobilde silahlı saldırıya uğradı ve o korkuyu nedeniyle de 12 yaşına kadar kekeme kaldı.

Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşıda, nereli? Ferman Toprak eşi kim?

İlkokul, ortaokulu ve liseyi Adana'da bitirdikten sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı ve Ankara'ya gitti. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak müzik alanında çalışmak için İstanbul'a taşındı. 1997 yılında "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı. İlk önce Beşiktaş'ta çevre edindi. Sonunda Etiler'de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme'de açtığı yazlık mekan takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapattı. 2008 yılında 'Ferman Zamanı' isimli albümünü, 2011 yılında 'Saygılarımla' adlı albümünü çıkardı.

Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak kaç yaşıda, nereli? Ferman Toprak eşi kim?

Ferman Toprak 2017 yılında Hilal Toprak ile dünyaevine girdi ve çiftin Adel Su adında çocukları oldu.

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