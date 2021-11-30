Ferizli'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Haberler
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Ferizli'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli'de

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde lise öğrencilerinin projelerinden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde lise öğrencilerinin projelerinden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarda, öğrencilerin 25 projesi sergilendi.

Fuarı ziyaret eden Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, büyük özveriyle çalışan ilçe milli eğitim müdürlüğü, okul idaresi ve öğrencilere teşekkür etti.

Projeleri inceleyen Balcı, öğrencilere başarı diledi, desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Fuarda, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz da yer aldı.

Ferizli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Ferizli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Ferizli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

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