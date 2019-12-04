Ferizli Belediyesi personeli, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Ferizli Belediyesi personeli, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Haber

Ferizli Belediyesi personeli, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Ferizli Belediyesi personelleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

04.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:18
Ferizli Belediyesi personeli, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Belediye Başkanı ve Ferizli Belediyesi personelleri, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Gündoğdu ve çalışanlar, "haber", "yaşam" ve "" kategorisinde 3 fotoğraf için oylamada bulundu.

Gündoğdu, "haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail Polisinden Mescid-i Aksa'da Saldırı", yaşam kategorisinde Elif Özge Kızıl'ın "Bilim ve Barış Kıtası", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Gündoğdu, AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Gündoğdu, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. İnsan seçmekte çok zorlanıyor. Bu fotoğrafları çekenlerin emeğine, eline sağlık. Çok güzel kareler yakalamışlar. AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması artık geleneksel hale geldi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Haber

Son Dakika Haberleri
14:20 Yaralı askerin arkasından gözyaşı döken köpek duygulandırdı - Haber
14:20 Kadıköy'de evdeki hırsızlık anları kamerada - Haber
14:20 İzmir evde çıkan yangında anne- oğul öldü - Haber
14:20 Sakarya Emniyeti'nden özel öğrencilere oyun odası - Haber
14:20 DÜZELTME"Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı" başlıklı haberimizin 8. paragrafında yer alan "2... - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı