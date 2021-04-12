Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ramazan dolayısıyla mesaj yayınladı

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ettiği mesajında; 11 ayın sultanı Ramazan ayının Müslümanların özlemle beklediği bir ay olduğunu ifade ederek şunları kaydetti.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerife, 'Yaşantımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma ve huzur mevsimi 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran Ramazan Ayı, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mucizelerle dolu bir aydır.

Kutlu bir misafir olarak gelen Ramazan ayının başta değerli hemşehrilerim olmak üzere; aziz milletimize ve tüm İslam âlemine huzur, barış, sağlık ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Yüce kitabımızın indirildiği ve orucun farz kılındığı mübarek Ramazan ayında, iftar sofralarında sadece ekmeğimizi suyumuzu değil, sevgimizi, içtenliğimizi ve kardeşliğimizi de paylaşmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan'ın İslam alemine barış, huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyor ilçemizin, milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutlar, Ramazan coşkusunun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini yüce Allah(cc) tan niyaz ederim.

Kaynak: Bültenler