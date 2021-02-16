Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti
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Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti

16.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:06
Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaş, hastaneye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile götürüldü.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaş, hastaneye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kar ve fırtına nedeniyle 3 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaşın, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu.MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Gökçeada'da rahatsızlanan 89 ve 76 yaşlarındaki iki vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri'mize ait helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildi. Bugün sabaha karşı 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.


Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti
Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti
Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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