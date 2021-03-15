Feri Cansel kimdir?
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Feri Cansel kimdir?

15.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:15
Feri Cansel kimdir?

1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun piyasa filmlerinde rol aldıktan sonra, ismini 1970'lerde erotik filmlerle duyurmuştur. Erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmiştir. Feri Cansel kimdir? Feri Cansel kaç yaşındaydı, nereli, mesleği? Feri Cansel filmografisi nedir? Feri Cansel hayatı ve biyografisi nedir?

1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun piyasa filmlerinde rol aldıktan sonra, ismini 1970'lerde erotik filmlerle duyurmuştur. Erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmiştir. Feri Cansel kimdir? Feri Cansel kaç yaşındaydı, nereli, mesleği? Feri Cansel filmografisi nedir? Feri Cansel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FERİ CANSEL KİMDİR?

Feriha Cansel 7 Temmuz 1944 - 2 Eylül 1983, Türk sinemasının seks filmleri furyasına girdiği 1974-1978 yıllarında yıldızı parlamış bir sinema oyunucusudur. Kariyerine daha olağan filmlerde, çoğu kez şuh kadınları oynayarak başlamışsa da zamanla "B" tipi erotik filmlerin vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir. Bu konumuyla Zerrin Egeliler, Arzu Okay, Zerrin Doğan, Figen Han gibi aktrislerle aynı kulvardadır.

1944 yılında Lefkoşa'da doğan Feri Cansel sonradan Britanya vatandaşı olmuştur. Türkiye'ye geldikten sonra daha kolay iş bulabilmek için bir apartman görevlisi ile bir formalite evliliği yapmıştır. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun piyasa filmlerinde rol aldıktan sonra, ismini 1970'lerde erotik filmlerle duyurmuştur. Erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmiştir. 2 Eylül 1983 günü nişanlısı Melih Ük tarafından öldürülen Feri Cansel, Zümrüt Cansel'in annesidir.

FİLMOGRAFİSİ

Erotik;

Sarı Necmiye

Profesyonel

Şaşırtma Beni

Püsküllü Bela

Hasan Almaz Basan Alır

Kadınlar

Ah Deme Oh De (1974)

Ye Beni Mahmut

Kasımpaşalı Emmanuel (1979)

Diğer;

Evlat Uğruna (1967)

Bekar Odası (1967)

Erikler Çiçek Açtı (1968)

Hayat Kavgası (1969)

Malkoçoğlu Cem Sultan (1969)

Bir Çirkin Adam (1969)

Turist Ömer Arabistan'da (1969)

Cilveli Kız (1969)

Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970)

Adım Kan Soyadım Silah (1970)

Kan ve Tabanca (1970)

Kanunsuz Sokak (1971)

Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971)

Gönül Hırsızı (1971)

Ali Baba Ve Kırk Haramiler (1971)

Belanın Kralı (1971)

Yırtık Niyazi (1971)

Kadifeden Kesesi (1971)

Aşk Ve Cinayet Meleği (1972)

Kırk Yalan Memiş (1972)

Kara Murat Ölüm Emri (1974)

Dört Hergele (1974)

Balıkçı Osman (1973)

Ben Böyle Doğdum

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