Ferhat Tunç kimdir? Şarkıcı Ferhat Tunç Yoslun kaç yaşında, nereli?

Ferhat Tunç kimdir? Şarkıcı Ferhat Tunç kaç yaşında, nereli? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

FERHAT TUNÇ KİMDİR?

Ferhat Tunç Yoslun 1964 yılında Tunceli'de dünyaya gelmiştir. 1979 yılında liseyi bitirerek Almanya'ya taşındı. Ardından Mainz Üniversitesi'ne bağlı bir müzik okulunda kısa bir eğitim almış ve Kızılırmak adlı ilk albümünü çıkarmıştır.

Ferhat Tunç, elde ettiği müzik birikimini, 1984'te Türkiye'den Almanya'ya giden müzisyen Orhan Temur'la başladığı çalışmaya aktardı ve ortaya Bu Yürek Bu Sevda Var İken albümü çıkardı. Almanya'da olmasına rağmen ülkesinde yaşananlara kayıtsız kalmayan Ferhat Tunç'un bu albümü, 12 Eylül Darbesi'ne itirazın izlerini taşıyordu.

1985'te, 12 Eylül'ün rüzgarlarının henüz sert estiği bir dönemde Türkiye'ye döndü ve yeni bir başlangıç yaparak aynı yıl Vurgunum Hasretine adında Türkiye'deki ilk albümünü çıkardı. Albüm kısa sürede büyük yankı yarattı ve Ferhat Tunç artık Türkiye'de, toplumsal muhalefetin içindeydi. Miting havasında geçen konserler, çok satan albümler ve toplumsal muhalafetin gözdesi olan bir sanatçının ödeyeceği bedel gözaltılar, davalar, mahkemeler ve yıllar süren konser yasakları olacaktı. Bu konuda Ferhat Tunç:

"Saldırılar arttıkça ben güçleniyordum. Sanatsal üretimimin geliştiğine ve güzelleştiğine şahit oluyordum." diyor.

Kızılırmak Boylarında Bir Şehir türküsünü Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlere ithaf etmiştir. 11 Temmuz 2005 tarihinde Tunceli'de PKK tarafından alıkonulan er Coşkun Kırandi'nin ailesine kavuşmasına yardımcı oldu. 2012'de Tunceli'de düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde yaptığı konuşma nedeniyle, Ferhat Tunç'a hapis istemiyle dava açıldı. "Terör Örgütü Propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılandı ve 2 yıllık hapis cezası, 3 yıl ertelendi. En son 2016 yılında çıkardığı Albüm Kobani adını taşımaktadır.

Zor Zamanlar İnce Şarkılar kitabı sanatçının bir zamanlar düzenli olarak yazdığı Gündem Gazetesi'nde "Vaveyla" adını verdiği köşesindeki özellikle son üç yıldaki yazılarının derlenip kitaplaştırılmasıyla oluşturulmuş bir eserdir. Her yazısının bir hikâyesi olduğunu söyleyen Ferhat Tunç genellikle hikâyelerinde ;savaş, barış, Kürt sorunu, Alevilerin demokratik istemleri, vb konuları işlemiştir. Çiviyazıları yayınevinde basılmıştır

2018 Genel Seçimleri, HDP ( Halkların Demokratik Partisi) Aydın Milletvekili Adayı olmuştu.

Albümler

1- "Kızılırmak" Almanya–1982

2- "Bu Yürek Bu Sevda Var İken" Almanya–1984

3- "Vurgunum Hasretine"-1986

4- "Ay Işığı Yana Yana"-1987

5- "Yaşam Direnmektir"-1988

6- "İstanbul Konserleri–1"-1988

7- "Vuruldu"-1989

8- "Gül Vatan"-1990

9- "Ateş Gibi"-1991

10- "İstanbul Konserleri–2"-1992

11- "Firari Sevdam"-1993

12- "Özlemin Dağ Rüzgârı"-1994

13- "Kanı Susturun"-1995

14- "Kayıp"-1997

15- "Kavgamın Çiçeği"-1999

16- "Her Mevsim Bahardır"-2000

17- "Şarkılarım Tanıktır"-2002

18- "Nerdesin Ey Kardeşlik"-200

19- "Sevmek Bir Eylemdir"-2005

20- "Ateşte Sınandık" -2007¨

21- "Çığlıklar Ülkesi" -2010

22- "Şuware Kırmanciye"-2012

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