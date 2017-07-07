Ferhat Kiraz'a Doğum Günü Kutlaması

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor'da 28 yaşına giren başarılı sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz'a takım arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.



Evkur Yeni Malatyaspor'a geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Ferhat Kiraz'a arkadaşları, takımın kamp yaptığı otelde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. 28 yaşına giren arkadaşları için pasta hazırlatan sarı-siyahlı oyuncular, tecrübeli futbolcunun doğum gününü tebrik ettiler.



Doğum günü kutlamasına futbolcular, kulüp çalışanları ve Sportif Direktör Ali Ravcı katıldı. - MALATYA