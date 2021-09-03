Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik çıkaran alkollü şahıslara, para cezası verildi
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Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik çıkaran alkollü şahıslara, para cezası verildi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde Beşiktaş lehine slogan atarak cenaze kalabalığının arasına dalıp gerginlik yaratan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınıp idari para cezasına çarptırıldı.

Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törende kızları Derya ve Ferhan Şensoy, babalarını ne kadar sevdiklerini anlatarak gözyaşı döktü. Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Ancak bu sırada cenazede istenmeyen olaylar da yaşandı.

İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Beşiktaş lehine sloganlar atan 4 kişi kalabalığa doğru yürümeye başlayınca bir anda gerginlik yaşandı. Duruma hemen müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına alarak Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü. Gözaltına alınan 4 kişi,idari para cezasına çarptırıldı.

Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik çıkaran alkollü şahıslara, para cezası verildi

ŞENSOY'UN CENAZESİNİN OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Cenazede gerginlik yaratan 4 şahıs verdikleri ifadede tabutun üzerinde Galatasaray bayrağı görünce ve arkasından gelenlerin alkışlaması sonucu Ferhan Şensoy'un cenazesi olduğunu bilmeden slogan attıklarını kaydettiler.

"TARAFTAR ZANNETTİK"

Alkollü olduklarını söyleyen 4 kişinin, "Alkol almıştık. Tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını görünce bir taraftar öldü sandık. Arkada alkış tutarak giden insanları da taraftar zannettik. Alkolün de etkisiyle slogan attık. Cenazenin Ferhan Şensoy'a ait olduğunu bilseydik asla yapmazdık. Fanatiklikten başka bir amacımız yoktu. Pişmanız" dedikleri öğrenildi.

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Gözde Nur Bayar
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Ferhan Şensoy'un cenazesinde gerginlik çıkaran alkollü şahıslara, para cezası verildi - Haberler Magazin
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