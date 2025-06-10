Elektrik akımına kapılan ve 66 saat süren yaşam mücadelesini dün kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında kılındı. Cenaze namazına katılan binlerce vatandaş meydana sığmadı. Peki, Ferdi Zeyrek ölümü şüpheli mi, Ferdi Zeyrek tehdit edildi mi, Ferdi Zeyrek'i kim tehdit etti?

MEYDANA SIĞMADILAR

Binlerce kişi Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlamak için ilk törenin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. İlk törenin ardından Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında büyük kalabalık eşliğinde kılındı. Alana gelen binlerce vatandaş meydana sığmadı.

İLK TÖRENDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek törende gözyaşları eşliğinde yaptığı konuşmada, "Bana hep derdi ki 'Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var'. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende" dedi ve alandaki vatandaşlardan helallik istedi.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa'ya. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi" diye konuştu.

FERDİ ZEYREK ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ Mİ, TEHDİT EDİLDİ Mİ?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçirdiği elektrik çarpması sonrası üç gündür yoğun bakımda süren tedavisine rağmen, kalp durması (kardiyak arrest) sonucu yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölüm nedenini açıklayan Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemedi" dedi.

Ferdi Zeyrek'in 3 Aralık 2024'teki bir konuşmasında tehdit edildiğini belirttiği fark edildi. Zeyrek bu konuşmasında "Ne tehditlere boyun eğerim, ne istenen paraları veririm" demişti.

Zeyrek, basın toplantısında bazı çevrelerin kendisine baskı uyguladığını ve ihaleler üzerinden tehdit edildiğini söylemişti. "Ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim, ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Ben bunlara boyun eğecek bir adam değilim" diyen Zeyrek, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da açıklamıştı.

Zeyrek'in bu açıklamasını ölümüne neden olan olaydan günler önce de tekrarladığı ortaya çıktı.