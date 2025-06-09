Ferdi Zeyrek neden öldü? 3 gündür hastanede tedavi görüyordu

Ferdi Zeyrek neden öldü? 3 gündür hastanede tedavi görüyordu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Peki, Ferdi Zeyrek öldü mü, neden öldü?

Ferdi Zeyrek öldü mü? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Peki, Ferdi Zeyrek öldü mü, neden öldü?

FERDİ ZEYREK NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ferdi Zeyrek neden öldü? 3 gündür hastanede tedavi görüyordu

Zeyrek'in ölüm haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" diye yazan Memişoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek neden öldü? 3 gündür hastanede tedavi görüyordu

FERDİ ZEYREK NEDEN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.

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