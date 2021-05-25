Ferdi Tayfur'un kızının nafaka davasının görülmesine devam edildi
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Ferdi Tayfur'un kızının nafaka davasının görülmesine devam edildi

Ferdi Tayfur'un kızının nafaka davasının görülmesine devam edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a eski eşi tarafından açılan nafakanın azaltılması davasının görülmesine devam edildi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a eski eşi tarafından açılan nafakanın azaltılması davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır tanık olarak dinlendi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a eski eşi tarafından açılan nafakanın azaltılması davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 7. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tuğçe Tayfur hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak Tuğçe Tayfur'un annesi Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır dinlendi. Gizlilik kararı nedeniyle duruşmaya izleyici ve basın mensubu alınmadı.

Duruşma tarafların tanıklarının dinlenilmesinin ardından eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Tuğçe Tayfur duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarının sorularını "Gizlilik kararı var" diyerek yanıtlamadı.

Olayın Geçmişi

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur 2019 yılında eşi Taner Şafak ile boşanmıştı. Şafak aylık olarak ödediği bin dolar iştirak nafakasının ödemekte güçlük çektiği gerekçesiyle 2 bin TL'ye düşürülmesini talep etmişti.

(Melike İnal/İHA)

Ferdi Tayfur'un kızının nafaka davasının görülmesine devam edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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