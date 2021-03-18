Ferdi Tayfur - Sabahçı Kahvesi sözleri | Sabahçı Kahvesi arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ferdi Tayfur - Sabahçı Kahvesi sözleri | Sabahçı Kahvesi arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

18.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:35
Ferdi Tayfur - Sabahçı Kahvesi sözleri | Sabahçı Kahvesi arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Sabahçı Kahvesi' şarkısıdır. Peki Sabahçı Kahvesi sözleri nelerdir? Sabahçı Kahvesi şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Sabahçı Kahvesi şarkısıdır. Peki Sabahçı Kahvesi sözleri nelerdir? Sabahçı Kahvesi arabesk sözleri haberimizde...

SABAHÇI KAHVESİ SÖZLERİ

Sevgilim, sevgilim bak yine şafak söküyor

Sevgilim, sevgilim bak yine sabah oluyor

Şimdi sen kim bilir ne duygullardasın

Belki de en güzel uykulardasın

Şimdi sen kim bilir ne duygullardasın

Belki de en güzel uykulardasın

Sen rüyalar aleminde

Yeni aşklar hevesinde

Bense yine uykusuzum

Bir sabahçı kahvesinde

Sevgilim, sevgilim inan ki çok özledim seni

Sevgilim, sevgilim inan ki çok özledim seni

Dışarıda hafiften yağmurun sesi

Gözümde aşkımın hasret nöbeti

Dışarıda hafiften yağmurun sesi

Gözümde aşkımın hasret nöbeti

Sen rüyalar aleminde

Yeni aşklar hevesinde

Bense yine uykusuzum

Bir sabahçı kahvesinde

Sen rüyalar aleminde

Yeni aşklar hevesinde

Bense yine uykusuzum

Bir sabahçı kahvesinde

Sevgilim, sevgilim bak yine sabah oluyor

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ferdi Tayfur - Sabahçı Kahvesi sözleri | Sabahçı Kahvesi arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:36:20. #1.15#
title