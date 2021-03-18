Ferdi Tayfur - Sabahçı Kahvesi sözleri | Sabahçı Kahvesi arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Sabahçı Kahvesi' şarkısıdır. Peki Sabahçı Kahvesi sözleri nelerdir? Sabahçı Kahvesi şarkı sözü!
Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Sabahçı Kahvesi şarkısıdır. Peki Sabahçı Kahvesi sözleri nelerdir? Sabahçı Kahvesi arabesk sözleri haberimizde...
SABAHÇI KAHVESİ SÖZLERİ
Sevgilim, sevgilim bak yine şafak söküyor
Sevgilim, sevgilim bak yine sabah oluyor
Şimdi sen kim bilir ne duygullardasın
Belki de en güzel uykulardasın
Şimdi sen kim bilir ne duygullardasın
Belki de en güzel uykulardasın
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
Sevgilim, sevgilim inan ki çok özledim seni
Sevgilim, sevgilim inan ki çok özledim seni
Dışarıda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
Dışarıda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
Sevgilim, sevgilim bak yine sabah oluyor
FERDİ TAYFUR REKORLARI
Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.
Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.