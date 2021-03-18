Ferdi Tayfur - Neyleyim Sen Yoksan Eğer sözleri | Neyleyim Sen Yoksan Eğer arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Neyleyim Sen Yoksan Eğer' şarkısıdır. Peki Neyleyim Sen Yoksan Eğer sözleri nelerdir? Neyleyim Sen Yoksan Eğer şarkı sözü!
Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Neyleyim Sen Yoksan Eğer şarkısıdır. Peki Neyleyim Sen Yoksan Eğer sözleri nelerdir? Neyleyim Sen Yoksan Eğer arabesk sözleri haberimizde...
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER SÖZLERİ
Neyleyim sen yoksan eğer dünyanın servetini
Neyleyim sen yoksan eğer ahiretin cennetini
Neyleyim sen yoksan eğer sahilleri kırları
Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı
Ne de haklıymış meğer
Aşk uğruna yananlar
Sen de beni yakıp gittin
Geçen yıl bu zamanlar
Elimde yok adresin şimdi bilmem nerdesin
Aşkımın ödülü müydü habersizce gidişin
Sana öyle hasretim bu temmuz akşamında
Neyleyim sen yoksan eğer neyleyim İstanbul'da
FERDİ TAYFUR REKORLARI
Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.
Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.