Ferdi Tayfur - Neyleyim Sen Yoksan Eğer sözleri | Neyleyim Sen Yoksan Eğer arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
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Ferdi Tayfur - Neyleyim Sen Yoksan Eğer sözleri | Neyleyim Sen Yoksan Eğer arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

18.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:46
Ferdi Tayfur - Neyleyim Sen Yoksan Eğer sözleri | Neyleyim Sen Yoksan Eğer arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Neyleyim Sen Yoksan Eğer' şarkısıdır. Peki Neyleyim Sen Yoksan Eğer sözleri nelerdir? Neyleyim Sen Yoksan Eğer şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Neyleyim Sen Yoksan Eğer şarkısıdır. Peki Neyleyim Sen Yoksan Eğer sözleri nelerdir? Neyleyim Sen Yoksan Eğer arabesk sözleri haberimizde...

NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER SÖZLERİ

Neyleyim sen yoksan eğer dünyanın servetini

Neyleyim sen yoksan eğer ahiretin cennetini

Neyleyim sen yoksan eğer sahilleri kırları

Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı

Ne de haklıymış meğer

Aşk uğruna yananlar

Sen de beni yakıp gittin

Geçen yıl bu zamanlar

Elimde yok adresin şimdi bilmem nerdesin

Aşkımın ödülü müydü habersizce gidişin

Sana öyle hasretim bu temmuz akşamında

Neyleyim sen yoksan eğer neyleyim İstanbul'da

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.

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