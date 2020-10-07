Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur kaç yaşında? Ferdi Tayfur şarkıları nelerdir? Ferdi Tayfur filmleri nelerdir?

15 Kasım 1945 yılında Adana doğumlu Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur şarkıları nelerdir? Unutulmaz filmlere başrol oynayan Ferdi Tayfur hangi filmlerde rol aldı? Ferdi Tayfur evli mi? Ferdi Tayfur ödülleri nelerdir?

Şarkıları ve filmleri ile hafızalardan silinmeyen Ferdi Tayfur kısa sürede birçok filmde rol almış ve beste yapmıştır. Sayısız ödülün sahibi Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur şarkıları neler?

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur.Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir..Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

50 kaset ve 34'un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu. 2009'da inşaat sektörüne de girmiştir.

FERDİ TAYFUR ÖDÜLLERİ NELER?

975 1. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Bırak Şu Gurbeti - Sevdalılar Beni Anlar)

1975 2. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Çeşme - Muhtaç Etme Beni Plağıyla)

1975 3. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yağmur Gözyaşım - Alıştım Plağıyla)

İnsan Sevince, aynı zamanda SSCB'de bugünkü Rusya'da basılan ilk Türk Sanatçısı albümüdür.)

1992 MÜYAP 1991 Yılı Arabesk Dalında En çok Albüm Satan Sanatçı Ödülü.

1993 Gülhane Konserleri Ödülü (Bir Alana En Çok Seyirci Toplaması nedeniyle(Yaklaşık 200.000 Kişi) Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıTarafından Verilmiştir.)

1994 En İyi Arabesk Erkek( Fadime'nin Düğünü )

1995 Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Tarafından Verilen Çevre Ödülü

1995 IFA İstanbul FM Altın Ödülü

1994 1.Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Fadime'nin Düğünü Şarkısıyla)

1995 2.Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En İyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı ödülü (Yağmur Çamur Şarkısıyla)

1999 6. Kral TvTürkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Bağbozumu Şarkısıyla)

1999 Magazin Gazetecileri Derneği Onur Ödülü

2001 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü

2004 Meltem TV Yılın Sanatçısı Ödülü

2004 Bitlis Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu ile Bitlis Belediye Başkanı Cevdet Özdemir tarafından verilen şükran plaketi

2005 İhlas Marmara Koleji Yılın En İyi Müzik sanatçısı Ödülü

2005 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü

2007 Siyaset Dergisi Sanat Onur Ödülü

2008 Aydoğdu Üzerimize İlahisiyle MÇF 2008 Sosyal Sorumluluk Ödülü.

2009 Siyaset Dergisi Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü

2009 Radyo 15 Sanat Onur Ödülü

2011 Siyaset Dergisi Yılın Onur Ödülü

2013 19. Kral Tv1. Türkiye Müzik Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü

2014 Akdeniz TV Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü

2014 21. Adana Altın Koza Ödülü

2015 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü

FERDİ TAYFUR FİLMLERİ NELER?

1976 Çeşme

1977 Benim Gibi Sevenler

1978 Son Sabah, Batan Güneş,

1979 İnsan Sevince

1980 Boynu Bükük, Huzurum Kalmadı,

19820 Durdurun Dünyayı,

1987 Sevgiler Çiçek Gibi, Ya Benimsin Ya Toprağın,

1989 Allah'ım Sen Bilirsin, Bu Şehrin Geceleri

2016 Zor Hayat