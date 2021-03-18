Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı sözleri | Huzurum Kalmadı arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Huzurum Kalmadı şarkısıdır. Peki Huzurum Kalmadı sözleri nelerdir? Huzurum Kalmadı arabesk sözleri haberimizde...

HUZURUM KALMADI ARABESK SÖZLERİ

Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor

Gelemem sevdiğim felek koymuyor

Gurbet eller bana bir mesken oldu

Gelemem sevdiğim kader bağlıyor

Huzurum kalmadı fani dünyada

Yapıştı canıma bir kara sevda

Bu hasretlik bizi çürütecek mi

Bir gün ağlatmayıp güldürecek mi

Yoksa kavuşmadan bizi yaradan

Şu gurbet ellerde öldürecek mi

Huzurum kalmadı yalan dünyada

Yapıştı canıma bir kara sevda

Huzurum kalmadı fani dünyada

Yapıştı canıma bir kara sevda

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.