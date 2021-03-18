Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı sözleri | Huzurum Kalmadı arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Huzurum Kalmadı' şarkısıdır. Peki Huzurum Kalmadı sözleri nelerdir? Huzurum Kalmadı şarkı sözü!
Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Huzurum Kalmadı şarkısıdır. Peki Huzurum Kalmadı sözleri nelerdir? Huzurum Kalmadı arabesk sözleri haberimizde...
HUZURUM KALMADI ARABESK SÖZLERİ
Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor
Gelemem sevdiğim felek koymuyor
Gurbet eller bana bir mesken oldu
Gelemem sevdiğim kader bağlıyor
Huzurum kalmadı fani dünyada
Yapıştı canıma bir kara sevda
Bu hasretlik bizi çürütecek mi
Bir gün ağlatmayıp güldürecek mi
Yoksa kavuşmadan bizi yaradan
Şu gurbet ellerde öldürecek mi
Huzurum kalmadı yalan dünyada
Yapıştı canıma bir kara sevda
Huzurum kalmadı fani dünyada
Yapıştı canıma bir kara sevda
FERDİ TAYFUR REKORLARI
Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.
Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.