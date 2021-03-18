Ferdi Tayfur - Geçen Yıl sözleri | Geçen Yıl arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ferdi Tayfur - Geçen Yıl sözleri | Geçen Yıl arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

18.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:06
Ferdi Tayfur - Geçen Yıl sözleri | Geçen Yıl arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Geçen Yıl' şarkısıdır. Peki Geçen Yıl sözleri nelerdir? Geçen Yıl şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Geçen Yıl şarkısıdır. Peki Geçen Yıl sözleri nelerdir? Geçen Yıl arabesk sözleri haberimizde...

GEÇEN YIL SÖZLERİ

Ne eyleyim sen yoksan eger

Dünyanin servetini

Ne eyleyim sen yoksan eger

Ahiretin cennetini

Ne eyleyim sen yoksan eger

Sahilleri kirlari

Ne eyleyim sen yoksan eger

Yazi kisi bahari

Nede hakliymis meger

Ask ugruna yananlar

Sende beni yakip gittin

Gecen yil bu zamanlar

Nede hakliymis meger

Ask ugruna yananlar

Sende beni yakip gittin

Gecen yil bu zamanlar

Elimde yok adresin

Simdi bilmem nerdesin

Askimin ödülümüydü

Habersizce gidisin

Sana öyle hasretim

Bu temmuz aksaminda

Ne eyleyim sen yoksan eger

Ne eyleyim istanbulu

Nede hakliymis meger

Ask ugruna yananlar

Sende beni yakip gittin

Gecen yil bu zamanlar

Nede hakliymis meger

Ask ugruna yananlar

Sende beni yakip gittin

Gecen yil bu zamanlar

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ferdi Tayfur - Geçen Yıl sözleri | Geçen Yıl arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 18:15:23. #1.15#
title