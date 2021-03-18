Ferdi Tayfur - Geçen Yıl sözleri | Geçen Yıl arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Geçen Yıl' şarkısıdır. Peki Geçen Yıl sözleri nelerdir? Geçen Yıl şarkı sözü!
Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Geçen Yıl şarkısıdır. Peki Geçen Yıl sözleri nelerdir? Geçen Yıl arabesk sözleri haberimizde...
GEÇEN YIL SÖZLERİ
Ne eyleyim sen yoksan eger
Dünyanin servetini
Ne eyleyim sen yoksan eger
Ahiretin cennetini
Ne eyleyim sen yoksan eger
Sahilleri kirlari
Ne eyleyim sen yoksan eger
Yazi kisi bahari
Nede hakliymis meger
Ask ugruna yananlar
Sende beni yakip gittin
Gecen yil bu zamanlar
Nede hakliymis meger
Ask ugruna yananlar
Sende beni yakip gittin
Gecen yil bu zamanlar
Elimde yok adresin
Simdi bilmem nerdesin
Askimin ödülümüydü
Habersizce gidisin
Sana öyle hasretim
Bu temmuz aksaminda
Ne eyleyim sen yoksan eger
Ne eyleyim istanbulu
Nede hakliymis meger
Ask ugruna yananlar
Sende beni yakip gittin
Gecen yil bu zamanlar
Nede hakliymis meger
Ask ugruna yananlar
Sende beni yakip gittin
Gecen yil bu zamanlar
FERDİ TAYFUR REKORLARI
Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.
Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.