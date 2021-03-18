Ferdi Tayfur - Geçen Yıl sözleri | Geçen Yıl arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Geçen Yıl şarkısıdır. Peki Geçen Yıl sözleri nelerdir? Geçen Yıl arabesk sözleri haberimizde...

GEÇEN YIL SÖZLERİ

Ne eyleyim sen yoksan eger

Dünyanin servetini

Ne eyleyim sen yoksan eger

Ahiretin cennetini

Ne eyleyim sen yoksan eger

Sahilleri kirlari

Ne eyleyim sen yoksan eger

Yazi kisi bahari

Nede hakliymis meger

Ask ugruna yananlar

Sende beni yakip gittin

Gecen yil bu zamanlar

Nede hakliymis meger

Ask ugruna yananlar

Sende beni yakip gittin

Gecen yil bu zamanlar

Elimde yok adresin

Simdi bilmem nerdesin

Askimin ödülümüydü

Habersizce gidisin

Sana öyle hasretim

Bu temmuz aksaminda

Ne eyleyim sen yoksan eger

Ne eyleyim istanbulu

Nede hakliymis meger

Ask ugruna yananlar

Sende beni yakip gittin

Gecen yil bu zamanlar

Nede hakliymis meger

Ask ugruna yananlar

Sende beni yakip gittin

Gecen yil bu zamanlar

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.