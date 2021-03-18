Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri! Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü dinle!
Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri! Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü dinle!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler yarışmasında dinlediğimiz, başarılı isim Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri! Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü dinle!
FERDİ TAYFUR FADİME'NİN DÜĞÜNÜ ŞARKI SÖZLERİ
Hey hey hey hey
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadimenin düğününde halay çekelim
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadimenin düğününde halay çekelim
Ne ümitle geldik koca şehire
Allah sonumuzu hayır getire
Alacaklı haciz koymuş bekire abo
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadimenin düğününde halay çekelim
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadimenin düğününde halay çekelim
Buralarda ağaçları kesmişler
Yerlerine taş duvarlar dikmişler
Sevdiğimi başkasına vermişler abo
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadimenin düğününde halay çekelim
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadimenin düğününde halay çekelim
Bir başkadır torosların yağmuru
Anam evde hazırlamış hamuru
Çok özledim havasını, suyunu abo
Hadi gel köyümüze geri dönelim
Fadimenin düğününde halay çekelim
Hadi gel köyümüze geri…