Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri! Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü dinle!
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Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri! Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü dinle!

18.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:27
Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri! Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü dinle!

Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri! Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü dinle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler yarışmasında dinlediğimiz, başarılı isim Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri! Ferdi Tayfur Fadime'nin Düğünü dinle!

FERDİ TAYFUR FADİME'NİN DÜĞÜNÜ ŞARKI SÖZLERİ

Hey hey hey hey

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Fadimenin düğününde halay çekelim

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Fadimenin düğününde halay çekelim

Ne ümitle geldik koca şehire

Allah sonumuzu hayır getire

Alacaklı haciz koymuş bekire abo

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Fadimenin düğününde halay çekelim

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Fadimenin düğününde halay çekelim

Buralarda ağaçları kesmişler

Yerlerine taş duvarlar dikmişler

Sevdiğimi başkasına vermişler abo

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Fadimenin düğününde halay çekelim

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Fadimenin düğününde halay çekelim

Bir başkadır torosların yağmuru

Anam evde hazırlamış hamuru

Çok özledim havasını, suyunu abo

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Fadimenin düğününde halay çekelim

Hadi gel köyümüze geri…

FERDİ TAYFUR FADİME'NİN DÜĞÜNÜ DİNLE

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