Ferdi Tayfur - Ben de Özledim sözleri | Ben de Özledim arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Ben de Özledim' şarkısıdır. Peki Ben de Özledim sözleri nelerdir? Ben de Özledim şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Ben de Özledim şarkısıdır. Peki Ben de Özledim sözleri nelerdir? Ben de Özledim arabesk sözleri haberimizde...

BEN DE ÖZLEDİM SÖZLERİ

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

Ne kadar çok

Aşka intizar eden

Kimi çok seviliyor

Kimi yoksun sevgiden

Ne kadar çok

Aşka intizar eden

Kimi çok seviliyor

Kimi yoksun sevgiden

Sen orada ben burada

Bir şey gelmez elimizden

Sen orada ben burada

Bende özledim bende

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

Canımdasın dilde değil

Bu haykırış elde değil

Bırakıp da giden sensin

Bunun suçu bende değil

Canımdasın dilde değil

Bu haykırış elde değil

Terk edipte giden sensin

Bunun suçu bende değil

Yavrunun anası gibi

Sevenin sevdası gibi

Derdimin dermanı gibi

Ben de özledim bende.

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

Bende özledim ben de

Resmin var şu an elimde

Sana koşmak isterim

Derman yok dizlerimde

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.