Ferdi Tayfur - Ben de Özledim sözleri | Ben de Özledim arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Ben de Özledim' şarkısıdır. Peki Ben de Özledim sözleri nelerdir? Ben de Özledim şarkı sözü!
Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Ben de Özledim şarkısıdır. Peki Ben de Özledim sözleri nelerdir? Ben de Özledim arabesk sözleri haberimizde...
BEN DE ÖZLEDİM SÖZLERİ
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
Ne kadar çok
Aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor
Kimi yoksun sevgiden
Ne kadar çok
Aşka intizar eden
Kimi çok seviliyor
Kimi yoksun sevgiden
Sen orada ben burada
Bir şey gelmez elimizden
Sen orada ben burada
Bende özledim bende
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
Canımdasın dilde değil
Bu haykırış elde değil
Bırakıp da giden sensin
Bunun suçu bende değil
Canımdasın dilde değil
Bu haykırış elde değil
Terk edipte giden sensin
Bunun suçu bende değil
Yavrunun anası gibi
Sevenin sevdası gibi
Derdimin dermanı gibi
Ben de özledim bende.
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
Bende özledim ben de
Resmin var şu an elimde
Sana koşmak isterim
Derman yok dizlerimde
FERDİ TAYFUR REKORLARI
Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.
Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.