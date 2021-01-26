Ferdi özbeğen ne zaman, neden öldü? Ferdi özbeğen dilek taşı sözleri!

Netflix'de yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisinde şarkılarının çalınmasıyla yeniden gündeme gelen Ferdi Özbeğen, ölümünden yıllar sonra en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. Ferdi özbeğen ne zaman, neden öldü? Döneminde çok ses getiren Ferdi özbeğen dilek taşı sözleri! ise sizlerle.

1941 yılında doğan Ferdi Özbeğen, 1993 yılında çıkardığı best-off albümlerle döneminde oldukça söz ettirdi. Dizinin bölümlerinin son sahnelerinde Ferdi Özbeğen şarkıları çalan Bir Başkadır dizisi, izleyicilerini geçmişe götürdü. Peki, Ferdi özbeğen ne zaman, neden öldü? Ferdi özbeğen dilek taşı sözleri! sizlerle.

FERDİ ÖZBEĞEN NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

17 Ağustos 1941 yılında dünyaya gelen Ferdi Özbeğen, 11 yaşında okulun yanında özel müzik eğitimlerine başladı. Lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlayan Özbeğen, 1963 yılında babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.

1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına Ferdi Özbeğen Orkestrası olarak katıldı ve bu tarihten sonra kendi eserlerini üretmeye başladı.

ilk albümünü çıkaran 1977 yılında Ferdi Özbeğen, 'Sohbet' adlı plağıyla 'Altın Plak' layık görüldü ve 'Mutluluklar' plağıyla da 'Platin Plak' ve 'Altın Piyano' ödüllerini kazandı.

Müzik yaşamına 28 albüm sığdıran Ferdi Özbeğen, 12 yıl boyunca kanserle mücadele etmek zorunda kaldı. Usta sanatçı, verdiği 12 yıllık kanser mücadelesinin ardından 28 Ocak 2013 yılında hayata veda etti.

FERDİ ÖZBEĞEN DİLEK TAŞI SÖZLERİ

1991 yapımı Dilek Taşı adlı şarkısı günümüze kadar en çok dinlenen şarkısıdır.

Gözümde canlanır koskoca mazi

Sevgilim nerede ben neredeyim

Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle

Kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim x2

Efkarım birikti sığmaz içime

Bin sitem etsem de azdır kadere

Gülmeyi unutan yaşlı gözlere

Mutluluktan haber ver dilek taşı x2

Bir hayal tufanı eser başımda

Hangi yana baksam durur karşımda

Artık tüm umutlar yabancı bana

Seni aramaktan bak ne haldeyim

Bir hayal tufanı eser başımda

Hangi yana baksam durur karşımda

Artık tüm umutlar yabancı bana

Onu aramaktan bak ne haldeyim

Efkarım birikti sığmaz içime

Bin sitem etsem de azdır kadere

Gülmeyi unutan yaşlı gözlere

Mutluluktan haber ver dilek taşı