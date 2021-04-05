Ferdi Özbeğen - Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkı sözleri | Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısıdır. Peki Kurumuş Bir Dal Gibiyim sözleri nelerdir? Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen - Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - KURUMUŞ BİR DAL GİBİYİM SÖZLERİ

Kurumuş bir dal gibiyim, suyu neyleyim?

Güzel bir söz söyle de gönlümü eyleyim

Sorma sakın bana neden ben böyleyim

Kadere mi, şansa mı, talihe mi kime küseyim?

---

Kurumuş bir dal gibiyim, suyu neyleyim

Güzel bir söz söyle de gönlümü eyleyim

Sorma sakın bana neden ben böyleyim

Kadere mi, şansa mı, talihe mi kime küseyim?

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum

Kendime çıkacak bir yol arıyorum

---

Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum

Kendime çıkacak bir yol arıyorum

---

Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız

Ne yapsam çaresizim, bilemiyorum

Kurtar Allahım beni, yalvarıyorum

---

Yaralı kuşlar misali çarpıyor kalbim

Ben o vefasız sevgililerden değilim

İster benim olsun, ister terkedip gitsin

Onu yine ararım, ona yanarım, düşman değilim

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış