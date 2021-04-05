Ferdi Özbeğen - Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkı sözleri | Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısının tüm sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ferdi Özbeğen - Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkı sözleri | Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Ferdi Özbeğen - Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkı sözleri | Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısıdır. Peki Kurumuş Bir Dal Gibiyim sözleri nelerdir? Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen - Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - KURUMUŞ BİR DAL GİBİYİM SÖZLERİ

Kurumuş bir dal gibiyim, suyu neyleyim?

Güzel bir söz söyle de gönlümü eyleyim

Sorma sakın bana neden ben böyleyim

Kadere mi, şansa mı, talihe mi kime küseyim?

---

Kurumuş bir dal gibiyim, suyu neyleyim

Güzel bir söz söyle de gönlümü eyleyim

Sorma sakın bana neden ben böyleyim

Kadere mi, şansa mı, talihe mi kime küseyim?

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum

Kendime çıkacak bir yol arıyorum

---

Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum

Kendime çıkacak bir yol arıyorum

---

Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız

Ne yapsam çaresizim, bilemiyorum

Kurtar Allahım beni, yalvarıyorum

---

Yaralı kuşlar misali çarpıyor kalbim

Ben o vefasız sevgililerden değilim

İster benim olsun, ister terkedip gitsin

Onu yine ararım, ona yanarım, düşman değilim

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Benim dünyam daha dünden kararmış

---

Bana ne güneş doğmuş, ne gün ağarmış

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ferdi Özbeğen - Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkı sözleri | Kurumuş Bir Dal Gibiyim şarkısının tüm sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 20:14:04. #1.15#
title