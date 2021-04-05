Ferdi Özbeğen - Büklüm Büklüm şarkı sözleri | Büklüm Büklüm şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Büklüm Büklüm şarkısıdır. Peki Büklüm Büklüm sözleri nelerdir? Büklüm Büklüm şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Büklüm Büklüm şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - BÜKLÜM BÜKLÜM SÖZLERİ

Ne söylesen ne beklesen

Yaradandan ya da kaderinden

Ele geçmez istediğin

Uğruna savaş vermediysen

Ne söylesen ne beklesen

Yaradandan ya da kaderinden

Ele geçmez istediğin

Uğruna savaş vermediysen

Sanki seni boğar gibi

Sanki yeniden doğar gibi

Sanki zaman zaman ölür gibi

Acısını çilesini çekmediysen

Hani büklüm büklüm boynunda

Hani paramparça ruhunda

Hani soran gözlerle kapında

Bekleyen dargın anıların gibi

Hani büklüm büklüm boynunda

Hani paramparça ruhunda

Hani soran gözlerle kapında

Bekleyen dargın anıların gibi

Sevilmeden de sevmeyi

Neyi özledigini bilmeyi

Acı da olsa yine gerçeği

Görüpte söylemeyi bilmediysen

Sevilmeden de sevmeyi

Neyi özledigini bilmeyi

Acı da olsa yine gerçeği

Görüpte söylemeyi bilmediysen

Sanki seni boğar gibi

Sanki yeniden doğar gibi

Sanki zaman zaman ölür gibi

Acısını çilesini çekmediysen

Hani büklüm büklüm boynunda

Hani paramparça ruhunda

Hani soran gözlerle kapında

Bekleyen dargın anıların gibi

Hani büklüm büklüm boynunda

Hani paramparça ruhunda

Hani soran gözlerle kapında

Bekleyen dargın anıların gibi