Ferdi Özbeğen - Büklüm Büklüm şarkı sözleri | Büklüm Büklüm şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Büklüm Büklüm şarkısıdır. Peki Büklüm Büklüm sözleri nelerdir? Büklüm Büklüm şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Büklüm Büklüm şarkı sözleri nelerdir?
FERDİ ÖZBEĞEN - BÜKLÜM BÜKLÜM SÖZLERİ
Ne söylesen ne beklesen
Yaradandan ya da kaderinden
Ele geçmez istediğin
Uğruna savaş vermediysen
Ne söylesen ne beklesen
Yaradandan ya da kaderinden
Ele geçmez istediğin
Uğruna savaş vermediysen
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını çilesini çekmediysen
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
Sevilmeden de sevmeyi
Neyi özledigini bilmeyi
Acı da olsa yine gerçeği
Görüpte söylemeyi bilmediysen
Sevilmeden de sevmeyi
Neyi özledigini bilmeyi
Acı da olsa yine gerçeği
Görüpte söylemeyi bilmediysen
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını çilesini çekmediysen
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi