Ferdi Özbeğen - Bir Şarkımız Vardı şarkı sözleri | Bir Şarkımız Vardı şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Ferdi Özbeğen - Bir Şarkımız Vardı şarkı sözleri | Bir Şarkımız Vardı şarkısının tüm sözleri nelerdir?

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Ferdi Özbeğen - Bir Şarkımız Vardı şarkı sözleri | Bir Şarkımız Vardı şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen'in en beğenilen şarkılarından birisi Bir Şarkımız Vardı şarkısıdır. Peki Bir Şarkımız Vardı sözleri nelerdir? Bir Şarkımız Vardı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta Ferdi Özbeğen'in şarkıları konu olacak. Peki Ferdi Özbeğen Bir Şarkımız Vardı şarkı sözleri nelerdir?

FERDİ ÖZBEĞEN - BİR ŞARKIMIZ VARDI SÖZLERİ

Kaç yıl oldu bilmem geçti seneler

Ne mektubun geldi, ne de bir haber

Bir bilsen ben nasıl özledim seni

Sevgilim sen beni özlemedin mi?

---

Kaç yıl oldu bilmem geçti seneler

Ne mektubun geldi, ne de bir haber

Bir bilsen ben nasıl özledim seni

Sevgilim sen beni özlemedin mi?

---

Bir şarkımız vardı hatırladın mı?

Duyunca üzülüp ağlamadın mı?

Hani gözlerime bakıp söylerdin

O mutlu günleri özlemedin mi?

---

Bir şarkımız vardı hatırladın mı?

Duyunca üzülüp ağlamadın mı?

Hani gözlerime bakıp söylerdin

O mutlu günleri özlemedin mi?

---

Unuttun mu beni, çok sevdiğini

Ömrümce yolunu beklediğimi

Bir zamanlar saran senin elini

Tutmasam da bile özlemedin mi

---

Unuttun mu beni, çok sevdiğini

Ömrümce yolunu beklediğimi

Bir zamanlar saran senin elini

Tutmasam da bile özlemedin mi

---

Bir şarkımız vardı hatırladın mı?

Duyunca üzülüp ağlamadın mı?

Hani gözlerime bakıp söylerdin

O mutlu günleri özlemedin mi?

---

Bir şarkımız vardı hatırladın mı?

Duyunca üzülüp ağlamadın mı?

Hani gözlerime bakıp söylerdin

O mutlu günleri özlemedin mi?

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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