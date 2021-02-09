Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında
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Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

09.02.2021 08:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:02
Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

Feraye Tanyolaç, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya ile önceki gün Bebek'teydi.

Feraye Tanyolaç, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya ile önceki gün Bebek'teydi. Anne-oğul, sahilde yürüyüş yaparken objektife yansıdı.

Tanyolaç, "Hüseyin Kaya'nın sağlık sorunları olduğu yönünde haberler çıktı, doğru mu?" sorusuna "Hayır. Oğlum büyüme çağında. Kilo alması ve kilosu normal" yanıtını verdi.

Kayınvalide ve baldızla tatil

Tolgahan Sayışman, Uludağ tatilinde kayınvalidesi Albana Abazi ve baldızı İlda Abazi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Almeda Abazi, eşinin Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa kalpler yağdırdı.

Yanlış yazmayın yanımdaki kızım

İlk eşi Ebru İpekçi'yle evliliğinden olan kızı Lal ile Bebek'te görüntülenen Serdar Bilgili, muhabirleri uyardı. Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sokağa çıkma yasağında evinin önünde yürüyüş yapan Bilgili'nin yanında genç bir kadın vardı. Serdar Bilgili, fotoğraf çeken muhabirleri uyardı: "Yanlış bir şey yazmayın, yanımdaki kızım."

Tulum tatili

Yaklaşık 10 gün önce Meksika'ya giden Eda Taşpınar, Tulum tatiline devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan sosyetik isim, doğa içinde verdiği bu pozu da Instgram sayfasına ekledi. Taşpınar, o karenin altına şu dizeleri yazdı: "Sarılsam bir mavi renge, koklasam ışıkları, tek tek çeksem içime."

Gelişmek için çabala

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, yogaya merak sardı. Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren Demirel, bu pozunu Instagram sayfasında "Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil" notuyla paylaştı.

Hamilelik anısı

Anne olmak için gün sayan Ezo Sunal, yeni programı "Sesli Güldüm"ün çekimlerine verilen arada hatıra fotoğrafları çektirdi. Sunal, o kareleri "Böyle bir pazar. 36. haftada Sesli Güldüm çekiminde. Burada anı olarak dursun bakalım" notuyla Instagram sayfasında yayınladı.

Ne eğlendik

Eski oyuncu Zeynep Tokuş, yoga aşkını kızı Ayşe'ye de aşıladı. Tokuş, kızıyla birlikte yoga yaparken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı: "Ah ne eğlendik. Tutku duyduğum şeyi kızımla paylaşabildiğim için minnettarım."

Kiralık sevgili aranıyor

Aynur Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Twitter hesabından attığı mesajla şaşırttı. Şarkıcı, sayfasına "14 Şubat için kiralık bir sevgili arıyorum" diye yazdı. Oyuncu Kalust Şalcıoğlu'ndan Aydın'a ilginç bir yanıt geldi: "Çalışma saatlerini, koşullarını, sosyal hakları yazarsanız ben talibim hocam. NOT: Öpüşme ücrete tabidir."

Kaynak: Hürriyet

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