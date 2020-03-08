Fenomen kadınlar Fetih Müzesi'nde Ünlü yazar Nilgün Bodur ve sosyal medya fenomeni Kadriye Altınbaşak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kadınlarla buluştu.

Ünlü yazar Nilgün Bodur ve sosyal medya fenomeni Kadriye Altınbaşak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kadınlarla buluştu.



Açıldığı günden itibaren farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Türkiye'nin yeni turizm markası Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Kadınlar Günü'nde de özel bir programa imza attı. Yazar Nilgün Bodur ve sosyal medyada çocuğuyla birlikte yaptığı paylaşımlarla 'Fenomen Anne' olarak bilinen Kadriye Altınbaşak, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Günü programına katıldı. Hayatından kesitleri Bursalı kadınlarla paylaşan yazarlar, kendilerine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdi. "Mutfakta Bebek Var" sosyal medya hesabının sahibi Kadriye Altınbaşak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen keyifli söyleşide yazar Nilgün Bodur, takipçilerine 4. kitabının müjdesini verdi.



"Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara", "Sen Gittin ya Ben Çok Güzelleştim", "Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan" isimli kitaplarından anekdotlar sunan Nilgün Bodur, kadınların yalnız olduğu zamanlarda bile güçlü olabileceğinin altını çizdi. Bodur, "Küçük dertlerinizi paylaşmayın yalnız kaldığınızda bundan güçlenerek çıkacaksınız, çünkü yalnızlığa teslim olduğunuzda düşünceleriniz ve bakışınız değişecek. Hiç kimse göründüğü kadar güçlü düşündüğü kadar da güçsüz değil" ifadelerini kullandı.



Yazarlar Nilgün Bodur ve Kadriye Altınbaşak, söyleşi sonunda kitaplarını imzalarken müzedeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Dünyanın en büyük panoramik müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de büyük bir hayranlıkla gezen yazarlar, son olarak hatıra olarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak da fenomen yazarlara çini tablo hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA