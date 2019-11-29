Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı

29.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:55

Bir döneme damga vuran Evleneceksen Gel programına çıkan ve sonrasında ünlerek şarkıcı olan Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Programda yaptığı danslarla herkesin dikkatini çeken Çiros, son olarak dün katıldığı bir düğünde kalça dansı yaptı.

DANSIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Programda aradığı aşkı bulup evlenemeyen Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dans gösteriyle dikkat çeken Çiros, bunun yanı sıra şarkı söyleyerek mekanlarda sahne almaya başladı. Yarışmadan sonra aldığı kilolarla da dikkat çeken Solmaz, dün şarkıcı olarak katıldığı bir düğünde kalça dansı yaptı. Solmaz'ın kalça dansı düğüne gelen davetlileri de şaşkına çevirdi.

OYUNCULUK YAPTI

Solmaz Çiros, evlilik programlarında ünlendikten sonra TV8 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Aşk-ı Roman'da rol almıştı. Ancak reytinglerde beklenilen rakamlara ulaşamayan dizi erken final kararı almıştı.