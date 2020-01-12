Fenomen gelin adayı Naz Mila, göğüslerini sallayarak dans etti

12.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:38

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Naz Mila, sosyal medya hesabından dans ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

GÖĞÜSLERİNİ SALLAYARAK DANS ETTİ

Geçtiğimiz günlerde kendisine son model bir cip alan Naz Mila, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Bir gece kulübüne giden Mila, kıyafet olarak iç çamaşırsız giydiği deri göğüs ve sırt dekoleteli mini bir elbise tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice eğlenen Mila, bir ara göğüslerini sallayarak dans etti. Göğüslerini sallarken frikik vermekten çekinen Mila, elleriyle de göğüslerini kapattı.

YORUMLARA KAPALI PAYLAŞTI

Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Mila, kıvrak dansını da paylaşmayı ihmal etmedi. Videoya herhangi bir not düşmeyen Naz Mila, gönderisini yorumlara kapattı.