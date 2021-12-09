Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın yeni mesleği şoke etti

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarıyla ünlenen ardından ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık olay olan Naz Mila yeni mesleğiyle şaşırttı.

SETLERE ADIM ATTI

Seneler önce katılmış olduğu bir evlilik programında yaptığı hareketlerle dikkat çeken ve tanınan Naz Mila, 'Zehirli Tohumlar' filminde rol aldı. Naz Mila'nın oyunculuk yapması herkesi şaşırttı.

Naz Mila bu haberi sosyal medyadan duyurunca binlerce beğeni ve yorum topladı. Arkadaşlarının tebrik mesajlarını sosyal medyadan paylaşan Naz Mila geçtiğimiz günlerde göğsünü açarak verdiği pozla dikkat çekmişti.

'BAKİRELİK' AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Naz Mila, geçtiğimiz aylarda Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız hakkında bir paylaşım yapmıştı.

Mila, dizide takıntılı ve baskıcı bir anne Feride'yi canlandıran Nur Sürer'in sahnesini paylaşarak "Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde" yorumunu yapmıştı.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.

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