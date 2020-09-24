Fenomen Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer, koronavirüsü yendi
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Fenomen Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer, koronavirüsü yendi

24.09.2020 07:56 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:20
Fenomen Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer, koronavirüsü yendi

Koronavirüse yakalandıktan sonra karantinayı ihlal ettiği için öğrenci yurduna yerleştirilen fenomen Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer, virüsü yendi.

Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin, filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrolde evinde bulunamayınca karantinayı ihlal etmesi nedeniyle, polisler eşliğinde Sancaktepe'deki bir öğrenci yurduna yerleştirildi. Bir süredir yurtta kalan fenomen ve sevgilisinden müjdeli haber geldi.

"SENİ YENDİK COVID-19"

Sevgilisi Ece Naz Üçer ile öğrenci yurdunda karantinada olan Enes Batur, yurttan çıkış yapıp evlerine geri döndü. Instagram hesabından sevgilisiyle olan bir fotoğrafını yayınlayan genç fenomen "Seni yendik Covid-19, birlikte sağlıklı günlere. Bu zor süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz sizleri çok seviyoruz" dedi.

Negatif çıkan koronavirüs test sonucunu da paylaşan Batur, "Negatif ama mutluluk yönünden pozitif " dedi

Fenomen Enes Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer, koronavirüsü yendi
Haber Yorumları (7)
ADIYAMANLI: müjdeli haberi okuyunca öldü sandım yaa. keşke ölselerdi
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OSMAN: karantinadan kaçtığı için yurda alınan şahsın iyileşmesi nasıl oluyor da müjdeli bir haber oluyor. yazıklar olsun
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TT: bi virüs öbürünü yenmiş, ne yapalım yani. . .
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