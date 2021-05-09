Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti

Haberler.com - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Özaslan, gönderisine gelen kötü yorumları görünce çareyi mesajları ifşa etmekte buldu.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor.

Fenomen isim, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Özaslan'ı oldukça kızdırdı.

KÖTÜ YORUMLARI İFŞA ETTİ

Özaslan, gelen kötü yorumları sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Özaslan'a gelen tepkilerin çok sayıda olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Duygu Özaslan'ın pozları;

Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti

İşte Duygu Özaslan'ın pozuna gelen mesajlar;

Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Burak Sergen Chloe Loughnan
Spor Diego Arda Turan Gökhan Gönül Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 22:39:12. #1.15#

title