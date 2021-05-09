Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Özaslan, gönderisine gelen kötü yorumları görünce çareyi mesajları ifşa etmekte buldu.

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor.

Fenomen isim, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Özaslan'ı oldukça kızdırdı.

KÖTÜ YORUMLARI İFŞA ETTİ

Özaslan, gelen kötü yorumları sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Özaslan'a gelen tepkilerin çok sayıda olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Duygu Özaslan'ın pozları;

İşte Duygu Özaslan'ın pozuna gelen mesajlar;