Fenomen Dizi Çarpışma'dan Bir Sürpriz Daha! Ferhat Göçer Yazdı Kıvanç Tatlıtuğ Okudu
Bir çok sahnesiyle ilklere imza atan fenomen dizi Çarpışma'dan bir sürpriz daha. Kıvanç Tatlıtuğ, Ferhat Göçer'in Sarıyer Spor Kulübü için bestelediği marşı okuyarak bir ilke daha imza attı.
Çektiği sahnelerle ilklere sahne olan Çarpışma dizisinde bir sürpriz daha ortaya çıktı. Ferhat Göçer, Başkan Vekilliği görevini üstlendiği Sarıyer Spor Kulübü için 2016 yılında marş bestelemişti. Geçtiğimiz gün SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çarpışma'da ise Kıvanç Tatlıtuğ bu marşı tek başına söyleyerek bir sürprize imza attı.
KULÜP TARİHİNDE BİR İLK
Ferhat Göçer, Başkan Vekilliği görevini üstlendiği Sarıyer Spor Kulübü için 2016 yılında marş bestelemişti. Kulüp tarihinde bir ilk olan bu çok özel çalışmada Sarıyer Spor'un futbolcuları ve taraftarları da Göçer'e eşlik etmişti.
SÜRPRİZE İMZA ATTI
Geçtiğimiz gün SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çarpışma'da ise Kıvanç Tatlıtuğ, bu marşı tek başına söyleyerek bir sürprize imza attı.
"AŞK YARALIYKEN DE SÖYLEYEBİLMEKTİR ŞARKINI"
Dizide, Sarıyer Spor için amigoluk yapan polis Kadir'e hayat veren Tatlıtuğ'un söylediği marşa Ferhat Göçer'den anlamlı paylaşım geldi. Göçer, bu sahneyi, "Aşk, yaralıyken de söyleyebilmektir şarkını..." sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.