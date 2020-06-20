Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
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Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor yarışmacısı Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını, ihanet yüzünden boşandıklarını söyledi.

20.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:58

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan fenomen Danla Bilic, canlı yayın yaptığı esnada söyledikleriyle kafaları karıştırdı. Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını söyleyen Danla, evliliklerinin ihanet yüzünden bittiğini ileri sürdü.

"BOŞANIP ARKADAŞ KALDIK"

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, karantinada olduğu günlerde Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven ile çok yakın olan Danla Bilic, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu. Magazin Kolik'in ortaya çıkardığı detayda; Danla, canlı yayın esnasında Cemal ile 5 ay evli kaldıklarını söylüyor. Cemal Can'ın kendisini aldattığını söyleyen Danla Bilic, onunla çok iyi arkadaş kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Esprili kimliğiyle tanınan Danla Bilic'in bu sözlerinin gerçekliği ise henüz bilinmiyor.

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la evliliğimiz ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti

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Haber Yorumları (3)
GERÇEKLER: Hamile kaldı evlendi çocuk düştü boşandı.
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RÜYA: yuh yuh aldatılıp arkadaş nasıl kalmış
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HADİ LEN: hayırdır evrimin yakınları para mı verdi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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