Fenomen Danla Bilic, doğum gününde sosyal mesafe kuralına uymadan parti verdi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz akşam Survivor şampiyonu arkadaşı Cemal Can Canseven'in de katıldığı bir partide doğum gününü kutladı. Koronavirüse aldırış etmeden kalabalık bir grupla parti düzenleyen Bilic'e tepki yağdı.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede ünlenen fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşlarıyla 26. yaşını kutladı. Kendisine aldığı lüks hediyeyle gündeme gelen fenomen, şimdi de aralarında Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in de olduğu arkadaş grubuyla sosyal mesafe kuralına uymadan parti yaptı.

Doğum gününden pozları Instagram hesabından paylaşan Bilic'in 10 kişiyle samimi şekilde verdiği poz görenleri şaşkına çevirdi. İşte Danla Bilic'in tepki çeken paylaşımı:

KENDİNE 105 BİN TL'LİK ÇANTA ALDI

Neredeyse her yaptığı gündem olan Danla Bilic, doğum gününde kendisine 105 bin TL değerinde dünyaca ünlü bir markadan çanta aldı. Yeni çantasını Instagram hesabından paylaşan Bilic'e "Görgüsüz" yorumunu yapmıştı.

"BU NE GÖRGÜSÜZLÜK, ARSIZLIK"

Genç fenomene en ağır eleştiri de sunucu Ece Pirim'den geldi. Pirim, fenomen için "Ne idüğü belirsiz, aslında belirli(!) isimler yaş günü diye kendisine aldığı 105 bin TL'lik değerinde çantayı paylaşıyor. Yaş 26. Yazık bunları bu hale getirenlere. Bu ne görgüsüzlük, ne arsızlık, ne şımarıklık" ifadelerini kullandı.