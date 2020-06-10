Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
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Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

"Ablan star bebeğim" sözüyle tanınan DJ ve fenomen Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında vefat etti. Acı haberi alan İrem Derici ise "Kalbim sızlıyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

10.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:33

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır hayatını kaybetti. Haberin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.

"HUZURLA UYU CANER, KALBİM SIZLIYOR"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adını duyuran ve "Ablan star bebeğim" sözüyle tanınan Çalışır'ın ölüm haberi İrem Derici başta olmak üzere tüm sevenlerini yıktı. Çalışır ile yakın arkadaş olan Derici, Instagram hesabından "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" dedi. Fenomen Samet Liçina ise Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak "Toprağın bol ruhun huzurlu olsun" yorumunu yaptı.

Fenomen Caner Çalışır son olarak FOX TV'de yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında jürilik yaptı. Çalışır çeşitli dizi ve filmde de rol aldı.

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (2)
..: ÇOK GENÇMİŞ DAHA ALLAH RAHMET EYLESİN. . . .
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ALLAH RAHMET EYLESİN: Ölüm var, unutmamak gerek.
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