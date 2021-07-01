Fenerium Coin ne zaman çıkacak? Binance'de listelencek mi?
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Fenerium Coin ne zaman çıkacak? Binance'de listelencek mi?

Fenerium Coin ne zaman çıkacak? Binance'de listelencek mi?
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Fenerium Coin olarak piyasaya sürülmesi beklenen FBC hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Fenerium Coin ne zaman çıkacak? Binance'de listelencek mi?

Fenerium Coin ne zaman çıkacak? Binance'de listelencek mi? sorularının yanıtları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. FBC olarak kısaltılan ve Fenerium Coin olarak listelenmesi beklenen yeni coin hakkında araştırılan soruları sizler için derledik.

FBC BINANCE'DE LİSTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe taraftar topluluğunu temsil edecek olan Fenerium Coin (FBC), Binance Smart Chain platformu temelinde piyasada yer alacak. Üçüncü taraf hizmet cüzdanları, borsalar vb. ile de uyumlu olması beklenen FBC, kullanımı için entegrasyonun da sağlanması planlanıyor.

FENERIUM COIN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe coin 27 Temmuz itibari ile Binance üzerinden listelenecek.

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