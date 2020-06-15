Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor hakemi kimler? Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ muhtemel 11'i! Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ karşı karşıya olacak. Koronavirüs sebebiyle maçlara bir süre ara verilmişti. Sıkı tedbirlerle gerçekleşecek olan Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

Maçlar koronavirüs arasından sonra tekrar başladı. Ziraat Türkiye Kupasında ilk maçFenerbahçe - Trabzonspor AŞ arasında oynanacak. İki köklü kulüpün karşı karşıya geleceği maçlarda heyecan dorukta. Futbol severler derbide muhtemel 11'leri ve hakemleri merak ediyor. Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı ile ilgili detaylar haberimizde. FENERBAHÇE - TRABZONSPOR AŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ZTK'da oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor AŞ maçı 16 Haziran 2020 tarihinde, saat 20.45'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda gerçekleşecek. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakıryönetecek. FENERBAHÇE - TRABZONSPOR AŞMAÇI HANGİ KANALDA? 16 Haziran Salı günü ATVekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. FENERBAHÇE Altay Bayındır, Simon Falette Serdar Aziz Luiz Gustavo Nabil Dirar Emre Belözoğlu Ozan Tufan Garry Rodrigues Mehmet Ekici Ferdi Kadıoğlu Vedat Muriç TRABZONSPOR AŞ Uğurcan Pereira Costa Campi Novak Abdulkadir Parmak Sosa Abdülkadir Ömür Ekuban Nwakaeme Sörloth.