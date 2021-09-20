Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken "5 çocuk" sözleri: Eda'ya kardeş istiyoruz

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, 2019 yılında dünyaevine girdi. 1 yıl sonra çiftin çocukları Eda dünyaya geldi. Mutlu evliliğini sürdüren Amine Gülşe'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

YENİ PROJEDE YER ALMAYACAK

Günaydın'da yer alan habere göre Amine Gülşe, bir etkinlikte konuştu. Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını 1 yaşındaki kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı.

"ÇOK HIZLI BÜYÜYOR"

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" dedi.

Dijital platformlarda yer almayı istemediğini ifade eden Gülşe, "İçime sinen bir proje olursa düşünürüm ama onun dışında düşünmüyorum" dedi.

"EDA'YA KARDEŞ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha attı. Gülşe, sonrasında "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" dedi.

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