Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken '5 çocuk' sözleri: Eda'ya kardeş istiyoruz - Haberler Magazin
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken "5 çocuk" sözleri: Eda'ya kardeş istiyoruz

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken "5 çocuk" sözleri geldi. Gülşe, "Kızımıza kardeş düşünüyoruz. 5 çocuk sözümüz var" ifadelerini kullandı. Gülşe bu sözlerinin espri olduğunu ekleyerek, "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, 2019 yılında dünyaevine girdi. 1 yıl sonra çiftin çocukları Eda dünyaya geldi. Mutlu evliliğini sürdüren Amine Gülşe'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Günaydın'da yer alan habere göre Amine Gülşe, bir etkinlikte konuştu. Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını 1 yaşındaki kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken '5 çocuk' sözleri

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" dedi.

Dijital platformlarda yer almayı istemediğini ifade eden Gülşe, "İçime sinen bir proje olursa düşünürüm ama onun dışında düşünmüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken '5 çocuk' sözleri

Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha attı. Gülşe, sonrasında "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken '5 çocuk' sözleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken '5 çocuk' sözleri

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den dikkat çeken '5 çocuk' sözleri: Eda'ya kardeş istiyoruz - Haberler Magazin
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