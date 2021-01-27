Fenerbahçe, Mesut Özil ile resmi sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Mesut Özil ile resmi sözleşme imzaladı

27.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:31

Fotoğraf çekimleri İmzaların atılması Mesut Özil'in Fenerbahçe formasıyla fotoğraf çekinmesi İSTANBUL - Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Fotoğraf çekimleri

İmzaların atılması

Mesut Özil'in Fenerbahçe formasıyla fotoğraf çekinmesi İSTANBUL - Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile resmi sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Mesut Özil ile resmi sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Mesut Özil ile resmi sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Mesut Özil ile resmi sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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