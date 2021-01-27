Fenerbahçe, Mesut Özil ile resmi sözleşme imzaladı
27.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:31
Fotoğraf çekimleri İmzaların atılması Mesut Özil'in Fenerbahçe formasıyla fotoğraf çekinmesi İSTANBUL - Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.
Fotoğraf çekimleri
İmzaların atılması
Mesut Özil'in Fenerbahçe formasıyla fotoğraf çekinmesi İSTANBUL - Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan