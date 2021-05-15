Fenerbahçe maç sonucu, Fenerbahçe maç skoru | Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç?

Fenerbahçe maç sonucu, Fenerbahçe maç skoru | Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray 81'er, Fenerbahçe ise 79 puanda girdi. Şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım Cumartesi günü belli olacak. Şampiyonu averaj belirleyebilir.

Süper Lig'in 42. ve son haftasına 79 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, sezonu Kayserispor deplasmanıyla noktalıyor. Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybettiği haftada Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan ve ayağına gelen fırsatı kaçıran Fenerbahçe, Kayseri'de 3 puana uzanıp gözünü Göztepe-Beşiktaş ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçlarına çevirmeyi amaçlıyor. İki takım da kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa Kanarya şampiyon olacak. Haftaya 41 puanla 17. sırada giren Kayserispor'a ise ligde kalması için alacağı 1 puan yeterli olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI

Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

Maçın ilk tehlikeli atağı 9. dakikada geldi. Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Caner'in yerden ortasına ön direkte Valencia dokundu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Pedro Henrique gol perdesini açtı

GOL | Karşılaşmanın 18. dakikasında Kayserispor Pedro Henrique ile 1-0 öne geçti. Orta alandan etkili paslarla çıkan Kayserispor'da İlhan Parlak'ın sağdan ortasına kale alanına hareketlenen Pedro Henrique kafayı vurdu. Pedro Henrique bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

35. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fenerbahçe'de Osayi sol kanattan son çizgiye inip kale alanın doğru pasını çıkardı, ön direkteki Szalai yakın mesafeden topa dokunmayı başaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve oyuncular soyunma odasının yolunu tuttu.

Fenerbahçe maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Ferdi Kadıoğlu yerine oyuna giren isim Papiss Cisse oldu.

Maçın 52. dakikasında Kayserispor net bir ataktan yararlanamadı. Sağ kanattan bomboş durumda savunma arkasına sarkan İlhan'ın içeri taşıdığı topa müsait durumda Kvrzic vurdu, top üstten auta gitti.

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Fenerbahçe penaltı kaçırdı

Fenerbahçe karşılaşmanın 55. dakikasında penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin Sosa'yla sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale alanındaki Serdar Aziz, İlhan Parlak tarafından çekildi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Sosa'nın vuruşunda kaleci Doğan soluna giden topu kornere çeldi. Fenerbahçe beraberlik şansını değerlendiremedi.

Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler:

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Muhar, Ramazan Civelek, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Kayserispor'un yedekleri: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Besard Sabovic, Denis Alibec.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Enner Valencia.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun Tekin, Lemos, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Samatta, Luiz Gustavo, Tisserand, Mame Thiam, Novak, Arda Güler.